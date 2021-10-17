新竹縣政府為了關心年長者的健康，每年9、10月間舉辦老人免費健康檢查服務，社會處17日上午於竹北市東元綜合醫院舉辦「關西、竹北市老人免費健康檢查宣導活動」，副縣長陳見賢到場，呼籲符合資格的鄉親，可以提早預約，掌握自身健康狀況。

新竹縣長楊文科表示，只要是設籍在新竹縣、年滿65歲以上的長者，均可向新竹縣9間與縣府簽約的特約醫院報名，額度總共有15000人，目前尚有名額，也將於10月31日截止，請民眾踴躍申請，或幫家中年長者報名，關心長輩身體健康。

社會處指出，為了提升新竹縣整體的醫療水平，並整合醫療資源，今年的老人免費健康檢查服務，委託台北榮總新竹分院、新竹台大分院生醫醫院竹東院區、東元綜合醫院、新仁醫院、大安醫院、天主教仁慈醫院、竹信醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、林醫院等9家醫療院所辦理。

健檢項目包括胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及量腰圍等。社會處表示，免費老人健檢服務以每位長者、1年1次為限，已經做過環保署成人健康檢查者，仍可做老人健康檢查。經費來源部分使用新竹縣公益彩券盈餘分配基金。