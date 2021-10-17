民進黨立委黃國書坦承早年曾當過政治線民，前民進黨主席卓榮泰今天表示，非常震驚黃國書宣布退出民進黨及黨團運作，儘管不解當年他如何涉入那些黨國反民主的工作，但對於黃在國會中用心文化發展、關心青年體育政策並熱心服務鄉親的表現，仍然印象深刻，「在扼腕之外願予肯定！」

卓榮泰也質疑，在那個黨國時代，還有多少故事？推動轉型正義多年，沒料到引爆的是民進黨內部的衝擊與檢討，這也是轉型正義的核心與價值，不論年代、不論立場、不論身分，只論是非對錯；但這基本上不是要追打過去，而是為還原歷史、彌平傷痕，讓黨國時代的錯誤成為民主的禁忌，在民主的社會永不再犯！

他說，事件的本身是加害與被害的糾葛，一方要勇敢面對，另一方有權力知道真相；然而整個事件背後的主導者才是惡不可赦的全民公敵！多少黨國教育下的成長者，最終成為黨國機器中人，一起加害人民；多少黨國威權下的被壓迫者，最後也成為黨國機器的加害者，一樣施壓於人民，這是歷史的必然與悲劇。

卓榮泰指出，今天，台灣已經走向民主，正義尚未徹底轉型；在持續揭開諸如此類的黨國故事時，唯有完全除去那個時代的偽裝，讓黨國主導者現形，給予「被壓迫的加害者」基本的理解，用民主的制度化解歷史的傷口，才能用力翻開痛苦的這一頁！

他也正告國民黨，千萬不要竊竊暗喜，「畢竟這是你們必須承擔的歷史責任」；或許當年黨國主導的加害者已不復存在，但這一代的國民黨人，必須切記凡一切反民主、反正義、反道德良心的行為終究會被陽光看見。