有些人雖然人緣很好，卻很少表現出脆弱的一面，就算受傷也把痛苦往肚子裡吞。星座專家「同道大叔」近日發文，公布了明明個性開朗外向、朋友非常多，但內心還是很孤單的星座前5名。

第五名：處女座

處女座天生心思就比較細膩敏感，但老是嘴硬、不想承認，希望有人能夠陪伴自己，卻常常強顏歡笑、假裝無所謂，大部分的處女座雖然都很早熟，早就看透人情世故，不過內心始終有個渴望，就是找到真正理解他們的人。

第四名：射手座

射手座經常一副樂天派的樣子，喜歡和大家玩樂打鬧、四處冒險，不過一到深夜，他們就會感到孤獨，內心小劇場也開始上演，射手座雖然希望有人陪自己玩樂，但更希望有人能懂自己，他們平時不願展現出不開心，其實都是因為太孤獨。

第三名：獅子座

獅子座很愛面子，不喜歡表達自己的脆弱，所以就算受傷也不願主動說出口，但想要受到萬人擁戴，就得付出一些代價，因為經常在眾人面前擺出高姿態，所以很少有人願意陪他們談心，獅子座很渴望找到「靈魂伴侶」，也往往因此感到孤單。

第二名：雙子座

雙子座的個性具有雙面性，有時開朗活潑、有時悶悶不樂，由於他們內心情感較豐富，很容易把所有事情都藏在心中、不說出口，平時他們愛社交，見人說人話，見鬼說鬼話，最後想要找一個擁有共同語言、可以談心的人，卻怎麼也找不到。

第一名：水瓶座

水瓶座的朋友雖然很多，但最懂他們的人就只有他們自己，在朋友中擔任著傾聽、給予建議的角色，卻幾乎不會主動掏出真心，他們天生喜歡孤獨，也很享受孤獨，不過偶爾也有需要精神交流的時候，期望找到一個可以談心的對象。