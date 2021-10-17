中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增1例境外移入個案(案16447)，為30多歲印尼籍女性，有COVID-19疫苗接種史，今(2021)年10月2日持搭機前3日內檢驗陰性報告自印尼入境，入境後於至集中檢疫所採檢陰性後進行檢疫，10月15日安排檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計3725628例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3707076例排除)，其中16337例確診，分別為1699例境外移入，14584例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。