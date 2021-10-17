長期旅日的「柔道女王」連珍羚特地回台參加2021新北全國運動會，17日於女子第3量級連過兩關，晉級到最終金牌戰，距離個人全運會7連霸只剩一關。

連珍羚是中華隊2020東京奧運人柔道女子57公斤級代表選手，也是奪金希望，可惜16強戰飲恨，讓她落淚柔道場，收拾心情再度投入訓練的她，特地從日本回台，代表新北市爭取全運會獎牌。

17日出賽全運會柔道女子第3量級的連珍羚，前兩場分別擊敗桃園市周芸毓、台南市張佩純，將和南投縣鄭予靜爭金。