全運會》挑戰7連霸 連珍羚只剩一關 14:102021/10/17 中時 陳筱琳 、 鄭任南 、新北 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連珍羚（下）挑戰全運會柔道女子第3量級7連霸。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長期旅日的「柔道女王」連珍羚特地回台參加2021新北全國運動會，17日於女子第3量級連過兩關，晉級到最終金牌戰，距離個人全運會7連霸只剩一關。 連珍羚是中華隊2020東京奧運人柔道女子57公斤級代表選手，也是奪金希望，可惜16強戰飲恨，讓她落淚柔道場，收拾心情再度投入訓練的她，特地從日本回台，代表新北市爭取全運會獎牌。 17日出賽全運會柔道女子第3量級的連珍羚，前兩場分別擊敗桃園市周芸毓、台南市張佩純，將和南投縣鄭予靜爭金。 NBA》爆帕波維奇計畫1到2年退休 馬刺著手找新帥 全運會》楊勇緯首戰登場 29秒奪勝 #全運會 #柔道 #連珍羚 #7連霸 #一關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全運會》楊勇緯連過兩關 晉級4強 12:122021/10/17 體育 黃文博》人生勝利組 不如人生剩餘組！ 09:042021/10/17 生活 2022誰來做老大》六都戰局首波分析出爐 藍綠白哪些縣市是贏家 08:542021/10/17 政治 林上雋快評》刪Q的婦人之仁 10:372021/10/17 快評 美股拚連漲 聚焦重量級財報 04:102021/10/17 財經要聞 娛樂A咖》都說她是最美聶小倩 《倩女幽魂》徐克首選卻不是王祖賢 07:002021/10/17 娛樂 發票管家百百款 它為何吸引PChome、中信注資 09:202021/10/17 財經 外銷訂單旺 9月拚連19紅 04:102021/10/17 專題周報 台中衛道路民宅暗夜驚傳惡火 延燒7戶 08:232021/10/17 社會 撼訊 業績價量齊揚 04:102021/10/17 證券．權證 台積領攻 台股本周再戰萬七 04:102021/10/17 專題周報 體育熱門新聞 MLB》道奇泰勒失誤跑壘 賠掉第9局得分機會 - 體育 MLB》國聯冠軍戰開鑼 勇士再見安擒道奇 - 體育 印地安泉網賽》謝淑薇3度封后 和搭擋分千萬獎金 - 體育 NBA》抄襲奪冠模式？湖人主帥披露新季戰術跟公鹿雷同 - 體育 中職》優瑪因投手犯規送分 洪一中：投手教練應要檢討 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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