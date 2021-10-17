新冠肺炎疫情趨緩，全台電子遊藝場剛復業10幾天，台南市傳出有人打遊戲台猝死，張姓男子16日深夜在中西區1家遊藝場打娛樂機台時，突然後仰倒地，店家趕緊叫救護車送醫，經急救至17日凌晨宣告不治，張男曾動過胃部手術，警方初判與心血管疾病有關，將報請檢察官相驗。

68歲張男16日深夜在中西區民權路2段1家電子遊藝場打娛樂機台，突然間往後仰倒，在地板上抽搐，店員發現即時呼叫，見張男還有意識但無法回應，趕緊打電話叫救護車。

救護人員到場施以急救，張男已無呼吸、心跳，送醫過程一路施以心臟電擊術，到院仍無生命跡象，醫院急救至17日凌晨宣告不治，通報警方尋找家屬。

警方派員到現場初步了解，未見打鬥痕跡，死者未有外傷，聯絡其前妻與女兒到場。家屬表示張男曾動過胃部手術，但無明顯疾病，對張男猝死原因不清楚。

警方初判這起電子遊藝場猝死案可能與心血管疾病有關，詳細死因仍待報請檢察官相驗，釐清細節。

全台電子遊藝場才剛復業不久，各家業者都遵守防疫規範，放置隔板，深怕被盯上，卻傳出客人猝死令業者無奈。警方表示將在相驗之後，配合檢察官指示，了解死者消費時間。