原子邦妮為影集《無神之地不下雨》演唱插曲〈成為你的所有〉。(滾石唱片提供)

日前「上班不要看」、「蔡阿嘎」等YouTuber，開箱台中金錢豹自助式KTV，意外發現國語排行榜第一名是原子邦妮前年的歌曲〈在名為未來的波浪裡〉，也釣出女主唱查查貼文表示：「看完影片都想去朝聖了！」，許多網友留言：「沒想到金錢豹的顧客這麼indie」、「選歌很有品味」，讓原子邦妮覺得十分有趣，也很感謝樂迷支持，笑說：「很開心看到我們的音樂被這麼多人喜愛！」而近日推出的科幻影集「基地」，也被眼尖的樂迷發現，原子邦妮的兔耳logo和影劇中的「穹窿」很像，頗有異曲同工之妙，引發網友熱議，喜愛科幻題材的原子邦妮也直呼「太巧了！」

原子邦妮近日為愛奇藝、華視、八大電視共同推出的末日愛情影集《無神之地不下雨》獻唱插曲〈成為你的所有〉，歌詞含有大量的阿美族語，原子邦妮感謝劇組貼心地請了族語老師，教導正確唸法，其中歌詞：「拿走我的所有一切，讓我成為你的所有」成為主要的族語吟唱段落，原子邦妮也透露，這段詞是他們感到非常富有詩意，也很喜歡的字句。雖然簡單，卻也像咒語般擁有魔力，情感的表達豐富也很寬廣遼闊，除了愛情之外，更包含著整齣劇暗藏著對地球、對萬物的愛。