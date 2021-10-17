民眾黨屏東縣黨部17日成立，黨主席柯文哲雖因虎豹潭溺水案而未依計畫出席，但地方政壇大老仍不分藍綠親赴祝賀，立委蘇震清、國民黨籍議長周典論都稱「政治是多元的，歡迎民眾黨的加入」；而談及明年選舉，民眾黨祕書長謝立功稱，拚縣議員3席為最低標，正洽談合適人選，不排除與他黨採取合作。

針對民眾黨縣黨部成立，屏東政壇大老氣度大展，不分藍綠齊聚一堂，屬藍營的屏東縣議長周典論更大喊「非常歡迎」，他說，很開心民眾黨在屏東成立縣黨部，民意是來自基層，我們都很希望有不一樣的聲音、族群、理想來投入政治，所以民眾黨的加入，是為屏東的政黨政治注入活水，是屏東人的福氣。

民眾黨屏東縣黨部17日成立。（謝佳潾攝）

他強調，政黨可以競爭也可以合作，但如果淪為互相攻擊的工具，百姓將會無所適從，對國家對社會都是負面的，所以在政黨的良性競爭下是可共同合作。

蔡壁如說，今年的選舉就是12月18日的公投，這對小黨來說是以戰養戰、訓練選戰宣傳，所以1218是民眾黨的第一戰，民眾最直接的民意。（謝佳潾攝）

對此，屬綠營的蘇震清也有一樣的想法。他說，他在成立大會現場看到很多好朋友，所以政治是多元的、要有容乃大，他相信民眾黨會在屏東縣開花，且會很迅速地結成滿滿的果實，但要謹記初心不變，要與人民站在一起，人民才會感動才會支持。他還點名同為屏東人的蔡壁如，告訴鄉親立法院又多一人為屏東服務。

劉家榮補充，民眾黨正在廣招海選人才。（謝佳潾攝）

對於地方藍綠大老的出席，謝立功表示感激，而談及明年選舉布局，他說，在屏東縣黨部還沒成立前，代理主委劉家榮已在地方經營半年以上，因此很多的人選正私下洽談中，他保證2022的選舉、民眾黨不會缺席，但每個選區要用什麼型態參與，還在慎重評估，所以目前暫時沒有具體的人選公布。

「成立黨團是最低標準！」他強調，民眾黨的布局就是每個縣市都要成立黨團，以屏東縣議員來說，最低標準要選上3席，這樣才能組成黨團有話語權，而因有很多好朋友是無黨籍或其他政黨，所以不排除與其他政黨採取合作模式，在議題如此、選舉也是如此。

劉家榮補充，民眾黨正在廣招海選人才，民眾黨一直很缺人才，因為「民眾的服務永遠是不夠的」，好還要更好，且就如祕書長所言，要有黨團才能進入議會與其他政黨談協商合作，所以呼籲有志為民眾服務、愛好公共參與的人可以與民眾黨聯繫，未來的候選人、參選人都有公平公正公開的協商機制。

而蔡壁如則說，她相信民眾黨可以一步一步在屏東穩穩扎根，明年選舉會有好成績，而今年的選舉就是12月18日的公投，這對小黨來說是以戰養戰、訓練選戰宣傳，所以1218是民眾黨的第一戰，民眾最直接的民意。