國內新冠疫苗擴大施打中，不少人關心疫苗混打可能性。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還是以AZ混打mRNA的疫苗（莫德納及輝瑞/BNT）為主，其他的可能性也會持續討論中，但仍要看疫苗的進貨情況才能決定，他也鬆口「11月混打的可能性增高」。

針對近期不少專家、學者提出的混打呼籲，陳時中指出，相關意見都會尊重，不過許多名嘴、專家引述的資料不一定有可比較性，還是要請專家再研議，目前國內也已開放AZ可混打mRNA的疫苗，也就是可適度混打莫德納或BNT。

陳時中強調，國內大規模進行疫苗混打，還是要取決於疫苗進貨的情形，目前專家也在討論中，11月最有可能進行開放。

至於國外研究指出，打完兩劑BNT過半年後保護力大幅下降，陳時中則回應，這些國外經驗指揮中心都會參考，對於開放第三劑接種，仍需要持續觀察，因此目前還沒有定案，不過已做好萬全準備，第三劑的疫苗已經先買起來。