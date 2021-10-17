左起新竹市消防局領犬員温智欽搭配搜救犬Clay，通過IRO-B（高級）認證，領犬員黃國峰搭配搜救犬Henin也通過IRO-A（中級）搜救犬認證。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

內政部消防署全國災害搜救犬評量檢測結果近日出爐，新竹市消防局領犬員温智欽搭配搜救犬Clay，通過IRO-B（高級）認證，拿下全國第1名佳績，是今年全國唯二獲高級搜救犬認證的縣市。

市長林智堅表示，新竹市是六都以外、少數有消防局特搜隊成立搜救犬隊的縣市，其中，今年以第1名成績通過IRO高級認證的「護竹神犬」Clay，在2019年民安演習中首次公開亮相就與蔡英文總統同框，牠在地震演練項目精準穿梭現場，搜救戰力也讓蔡總統印象深刻。

林智堅指出，竹市特搜隊2018年起陸續加入4隻搜救犬生力軍，搜救犬隊成立以來，曾於2019年12月支援新竹縣尖石鄉山難搜救，2020年6月參與南投縣惠蓀林場山難搜救，短短3年間，4隻搜救犬就有1隻獲得高級認證、2隻獲得中級認證，相當不容易，另，今年10月還將新增1名領犬員加入，持續精進特搜隊戰力。

市府表示，內政部消防署10月6日舉辦「2021年全國災害搜救犬IRO評量檢測」，全國共40支隊伍參與，評量分為V級（初級）、A級（中級）與B級（高級）3種，通過中級與高級的犬隻將可獲得證書、成為正式搜救犬，並能立即投入災害搶救行列。

消防局表示，新竹市與高雄市為今年全國唯二通過高級認證的縣市隊伍，其中，搜救犬Clay於2019年就通過初次中級認證，去年再通過2次中級認證，今年更順利以全國第1名成績通過高級認證。

另，搜救犬Henin則於去年通過初次中級認證，今年通過2次中級認證，接著將可挑戰高級認證測驗。

而搜救犬評量檢測猶如犬界全國運動會，來自各縣市的領犬員及犬隻於場上展現搜索技術與動作姿態，不僅是互相觀摩學習和技術交流，更是對自我犬隻訓練的成果檢驗，搜救犬的養成與領犬員的訓練相當辛苦且不易。

領犬員温智欽說，3年前他就帶著Clay南北跑，到各縣市參與搜救犬聯合訓練及IRO搜救犬認證，還曾參與竹縣尖石鄉山難救援行動。如今Clay已經快4歲，更順利陸續考取IRO中級與高級測驗，未來期盼他們可以一起邁向國際協助救援。

領犬員黃國峰則說，這2年來他幾乎每天早上6點就與Henin一起訓練，晚上還得整理環境，他們幾乎要到晚上10點後才能休息，還須隨時注意夥伴的健康、情緒，搜救犬訓練過程真的很苦，但更高興帶著屬於自己的搜救犬加入救災行列。

消防局指出，搜救犬養成無法以言語溝通，只要作業或訓練中覺得無聊、困難或信心不足，都會導致犬隻不願執行動作，因此特別需要領犬員的耐心馴養與引導。

除搜索、服從訓練外，犬隻身心理健康也會影響工作表現優劣，因此訓練外也須顧及犬隻體能狀況、情緒狀況、飲食、居住環境、疾病管控等狀況。

消防局表示，竹市特搜隊有109位成員與4隻搜救犬，已是具備獨立執行救援工作的團隊，未來在需要搜救的地方，一定能即刻獨立執行任務，並提供其它單位搜救工作上必要的協助。