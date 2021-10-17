隨著社群及直播平台的興起，不少正妹大胃王因此誕生，但也有人因此搞壞身體。大陸一名身材相當纖細的正妹「大胃王桐桐」，先前開啟吃播與粉絲們互動，沒想到吃到一半身體疑似受不了，站起來時突然暈厥倒地，嚇壞觀看的上萬名粉絲。

外表有些成熟的大胃王桐桐，大部分直播時都畫著精美的妝容，但實際上她只有20幾歲，而且身高160公分體重卻只有42公斤。過去她曾透露因為家人都很瘦，她也因為遺傳身材看起來比較瘦弱，但食量卻不像外表那樣，反而像是個無底洞，因此小時後還曾被帶去醫院檢查，但檢查結果腸胃並無異常。 開啟直播後，大胃王桐桐更能經常接觸不同種類的美食，因此一天內可能開好幾場吃播，驚人的食量讓不少人相當驚訝，吸引超過400多萬人關注。

但人紅是非多，大胃王桐桐自從爆紅後，便曾多次傳出吃不胖的體質是假的，有網友指出，先前她曾直播到一半時突然離席，由老公接手繼續吃之後，影片裡便傳出嘔吐的聲音，疑似她正在催吐，之後又回來繼續吃，多次催吐的結果疑似導致她牙齒鬆動，直播時都能看出她的牙齒有異。

除此之外，大胃王桐桐在2020的一場直播中，吃到後來突然速度放慢、臉色發白，雖然她仍將食物往嘴裡塞，但最後還是受不了準備起身打算離開，沒想到才剛站起來就直接昏倒，嚇壞現場的朋友及觀看的網友，紛紛要她不要再這樣吃了。近日她再度開啟直播，在自助餐裡狂嗑3小時不間斷，再度讓網友們看了相當傻眼，紛紛留言「根本在玩命」。

大胃王桐桐被人發現因多次催吐造成牙齒鬆動。（圖／微博）

大胃王桐桐在直播中突然感到身體不適暈倒。（圖／微博）