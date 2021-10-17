民進黨立委黃國書坦承早年曾當過政治線民，宣布退黨且不再尋求連任。民進黨發言人顏若芳今天表示，針對近期因促轉會公布政治檔案解密後所引發的討論，對於黃國書委員昨晚於臉書發表文章，民進黨表示尊重黃國書所說明的內容，也支持他勇於面對歷史的態度。

顏若芳指出，轉型正義的工作並不只是開放政治檔案，更重要的是如何透過推動轉型正義的過程中，讓整體社會共同學習面對歷史及還原真相，從中記取教訓並進一步促進和解與進步。

她強調，轉型正義是民進黨長年堅持推動的重要改革工作之一，也正因如此，蔡英文總統在2016年上任後，民進黨即推動促轉條例的修法。2017年12月促轉條例三讀通過，促轉會才得以成立並積極規劃、推動開放政治檔案等轉型正義工作。

她說，民進黨兌現推動轉型正義的承諾，其中包含黃國書也是投下贊成票，展現對於轉型正義明確支持的態度。國民黨立委則依然不肯面對過去威權時期所留下的不公不義，在投票時棄權表達反對，兩相比較之下，誰更願意面對歷史顯然很清楚。

顏若芳指出，在過去國民黨執政實行戒嚴的時期，類似像是黃國書這樣的年輕人，無論何種原因而做了不該做的事，成為威權體制控制的一份子相當多，同時也背負良心的譴責，這就是國民黨的威權體制在台灣歷史上所留下的傷害。

她呼籲，台灣社會在推動轉型正義時，也正在學習如何面對這樣的歷史傷痕。我們應該包容願意面對歷史而加以反省的人，而不是讓真正的加害者在一旁竊喜，他們才是更應該檢討面對的真兇。

針對國民黨主席朱立倫指稱當年國民黨威權時期所作所為是情治單位所為，不是國民黨。顏若芳認為，這是加害者最令人憤怒的說法，當年國民黨威權時期對情治單位的掌控，透過情治單位對政治不同主張者的打壓迫害案例的斑斑血跡，朱立倫這樣一句話就想切割？

她說，這種為國民黨威權時期所犯下不公不義的擦脂抹粉行為，更證明國民黨在現在朱立倫主席的領導下，不但無視於過去國民黨在威權時期執政所犯下的錯誤，更對於轉型正義的推動毫無基本認知，更是在當年眾多遭受國民黨迫害的受害者及其家屬的傷口上灑鹽，朱立倫應該對此言行修正與道歉。

顏若芳引用當年解密東德秘密警察監控檔案的德國「史塔西檔案局」主任Niels Schwiderski的說法表示，「打開傷口才是清創、癒合的開始」，這不但顯示了轉型正義的重要性，也提醒所有人，民主這條路非常艱辛，有很多人替大家承受著苦難，也肯定所有願意坦承面對過去的人，「坦誠以對才是我們能攜手往下走的動能」。

她說，我們相信黃國書也是秉持這樣的心情來面對歷史，也要再次勸朱立倫，勇於面對國民黨過去所留下的歷史傷痕，這是作為國民黨權力後繼者無可迴避的責任。讓台灣能真正從過去戒嚴時期的苦痛，走向自由民主的未來，更是民進黨應持續努力推動的目標。