救災現場為能快速接觸受困者，第一時間多採用破門破窗戰術，須靠電動器材輔助 。（桃園市消防局第一大隊大林分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市政府消防局第一大隊為提升消防人員在狹小巷弄搶救困難地區的能力，17日選在桃名園社區辦理搶救演練，藉由實地演練解說，使鄰里居民瞭解地區防火防災的重要性。

大林分隊分隊長張宏暐表示，這次演練選在社區內1處2樓民宅，假設因電氣因素起火並冒出陣陣濃煙，住戶及社區警衛連忙報案並嘗試初期滅火，無奈火勢猛烈一發不可收拾，消防局接獲通報後派遣轄區大林分隊、大有分隊、桃園分隊投入救災救護工作。

張宏暐指出，由於救災現場為能快速接觸受困者，第一時間多採用破門破窗戰術，但梯上破壞作業往往因引擎式器材重達10多公斤，操作上非常不靈敏，而樓梯間破門使用引擎式設備也常因環境通風不良，造成現場煙霧瀰漫視線受阻甚至有引擎熄火的窘境。

張宏暐說，好在近年電動產業蓬勃發展，救災破壞器材逐步邁入電動時代，這次演練特別使用新採購的「好速耐K535i電動圓盤切割機」及大林義消分隊購置捐贈的「美沃奇電動砂輪機」進行搶救。

張宏暐解釋，電動破壞器材有著不產生油氣、檢查維護容易及重量輕巧易操作等優點，以好速耐K535i電動圓盤切割機、美沃奇電動砂輪機為例，前者全機僅3.5公斤，後者更只有1.1公斤，輕巧攜帶可提升現場救災效率。

張宏暐提醒，狹小巷道及老舊社區對於消防救援相對困難，民眾須留意家中高功率電器，定期更換具有合格認證的延長線、電線或電器設備，切記周遭勿堆放易燃雜物，電線不重壓、不綑綁。此外，也要正視傳統公寓加裝防盜鐵窗的問題，避免阻礙救災及自身逃生動線。