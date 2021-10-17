台北市副市長蔡炳坤今（17）日至新北市虎豹潭了解搜救失蹤者情形，蔡炳坤受訪時表示，台北市政府上午已開始進行相關處理，第一是成立關懷小組，第二則是註記業者禁止變更及凍結財產，要求業者負起刑事及賠償責任。

蔡炳坤表示，他負責成立關懷小組，相關局處就相關問題釐清後，開始進行關懷活動，清查6位失蹤者，雖然其中有1位是新北市國小學生，但她的戶籍在台北市大安區，故以戶籍來看，6位都是台北市民，不論是在台北市或新北市就讀，都會給予關懷與協助。

目前兩所學校校長在現場提供相關協助，後續慰問與輔導都會進行，尤其學生的輔導很重要，有已做相關討論。社會局也開始進行「一個案、一社工」到家庭和醫院關懷與協助。

第二針對業者部份，另位副市長黃珊珊已對公司進行釐清，註記禁止變更，同時循法律程序凍結財產，要求業者負起刑事及賠償責任，相關局處都已在討論，今天是周日，有些程序必須上班進行，市府都已做好相關準備。

新北市副市長謝政達表示，刑事偵察部份瑞芳分局已啟動調查，會配合檢察官針對業者刑事責任做偵察起訴相關作為。