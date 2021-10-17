花蓮縣政府獲中央補助完成建置鯉魚潭5座候車亭，並將花蓮著名福鳥貓頭鷹、原住民文化、幸福紅面鴨、甜美大西瓜及鯉魚潭的鯉魚等意象融入空間設計中。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府獲中央補助完成建置鯉魚潭5座候車亭及13座符合各鄉鎮人文地景特色的智慧站牌，獲「第28屆智慧運輸世界大會（ITS World Congress 2021）」邀請發表縣內智慧運輸推動成果，登上世界舞台。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府獲中央補助完成建置鯉魚潭5座候車亭及13座符合各鄉鎮人文地景特色的智慧站牌，日前獲全球智慧運輸界最大年度盛會「第28屆智慧運輸世界大會（ITS World Congress 2021）」邀請，發表縣內智慧運輸推動成果，讓世界看見智慧交通在花蓮如何增加運輸便利。

花蓮縣府獲中央近8000萬元經費挹注，從2020年到2021年，分3年進行花蓮偏鄉地區公共運輸服務升級計畫，去年完成建置鯉魚潭5座候車亭及13座符合各鄉鎮人文地景特色的智慧站牌，13鄉鎮市地景智慧站牌，以1鄉鎮1地景特色打造，並採剪影設計呈現各別特色，鯉魚潭5座候車亭，更將花蓮著名福鳥貓頭鷹、原住民文化、幸福紅面鴨、甜美大西瓜及鯉魚潭的鯉魚等意象融入候車空間的設計。

智慧站牌與智慧候車亭每座耗資20萬元至60萬元不等，皆採用智慧型電子螢幕，即時顯示車班GPS點位現況、乘車票價、路徑圖等公車動態訊息，並以多國語言呈現，讓外國遊客清楚使用大眾運具，目前已全數啟用。

第28屆智慧運輸世界大會日前在德國漢堡舉行，花蓮縣政府獲邀發表5座智慧候車亭及13座智慧站牌等成果，縣長徐榛蔚認為，花蓮能向世界展現獨具人文及特色智慧交通，實屬榮幸。

徐指出，花蓮是全台灣最狹長的縣市，縣府以「人本」為交通永續發展主軸，利用特有城鄉差異、山海自然環境限制下，創造多樣化綠色智能運輸。交通建設是縣內經濟發展及生活移動主要命脈，縣府將持續升級的花蓮偏鄉地區公共運輸建置，讓世界看見花蓮的智慧交通不只增加運輸便利，更感受到交通也能成為彰顯在地人文的城市藝術新美學。

智能運輸系統世界大會由區域性的三大智能運輸組織於1994年聯合倡議成立，每年秋季在北美、亞太、歐洲輪流舉辦，而ITS Hamburg是歐洲最大的智能運輸盛會，也是全球最大的交通科技專業會議之一，每3年舉辦一次，致力增進交通安全、提升運輸效率、資訊整合安全與促進產業創新，每年吸引100餘國參加，藉研討論壇發表、展覽展示及技術參觀，分享國際智慧運輸推動成果，資訊交流相互學習，促進智能運輸產業的進步。