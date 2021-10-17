「南門有情、疫起送愛」，台中南門扶輪社今（17）日在七期夏綠地公園舉辦公益慈善義賣市集，吸引許多民眾共襄盛舉，現場人氣滿滿。南門扶輪社長劉銖淇表示，匯聚社員與企業愛心，捐贈藍迪兒童之家交通車、東勢農民醫院全功能救護車，還捐助台中育嬰院等三個社福單位，義賣品中的浴巾，讓大家購買不只行善，還能向家人傳達關愛之心。

位在台中國家歌劇院正前方的夏綠地公園，今日上午洋溢著滿滿愛心，從四面八方來響應的民眾參與公益市集，咖啡飄香、在地新鮮蔬果，還有各式家飾、花卉植物、藝術品，讓民眾呼朋引伴投入義賣的行列。

劉銖淇表示，台中南門扶輪社舉辦大型的服務計畫，以有趣的公益市集吸引民眾參與，假日出遊還能做公益喚起愛心，號召大家對弱勢團體的關懷，是活動最大收穫。

劉銖淇認為，做公益不一定要花大錢，從生活上做起，也可以達到行善目的，「會場特別推出浴巾義賣，鼓勵買一條浴巾給家人，浴巾義賣收入全部捐給社福團體，一條浴巾傳達對家人的愛！」

劉銖淇強調，每年都有不同的服務計畫，今年服務計畫以公益市集來表現，捐贈全功能救護車給東勢農民醫院，因為該醫院缺乏救護車，另也捐贈一台交通車給藍迪兒童之家，獲悉其交通車老舊，希望新的交通車上路，給學童更安全的代步工具。

他感謝支持的社員與十幾家愛心企業，出錢出力，也在各網頁協助宣傳參與義賣，台中整個分區的其他扶輪社同步來響應。

獲捐全功能救護車的東勢區農會附設農民醫院資源不足，原有一部簡易型救護車已屆淘汰狀態，因經費不足且缺少社會善心人士與團體關注一直無法汰換，幸由善心人士引薦，台中南門扶輪社了解該院急需全功能的救護車，社友的愛心企業忠仕金屬贊助，解決救命一瞬間的燃眉之急。

劉銖淇說，財團法人桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家，人數眾多但礙於學校輔導資源有限，需分散於13所學校就讀且位處偏鄉地區，交通顯得困難，加上車齡達10年且使用頻率高，零件老舊常故障，台中南門扶輪社經助養人引薦捐助交通車。

台中南門扶輪社也捐助遊民吾家安居修繕計劃之家具設備、汪媽媽之家、台中育嬰院等三個社福團體。

「秉持服務弱勢信念，實際支持來扶助每一個有需求的團體」，劉銖淇表示，台中南門扶輪社舉辦公益市集，與藍迪投入兒童之家師生、東勢區農會組隊設攤參與外，更結合社會善士、組織及團體為台灣的下一代努力，為「南門有情，疫起送愛」購車與修繕遊民吾家安居修繕義賣活動而共同行動，注入一股正向能量的善念與行動。