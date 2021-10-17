東石漁人碼頭男女昏迷車內 疑為補習班師生 14:372021/10/17 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣東石漁人碼頭停車場驚傳一對男女迷昏在車內，兩人被發現時已無生命跡象，目前嘉義縣消防局救護車已將34歲連姓男子和16歲陳姓少女送嘉義長庚醫院搶救。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今中午1點多，嘉義縣東石漁人碼頭驚傳一對男女昏迷在車內，兩人被發現時已無生命跡象，海巡人員第一時間將人拖救出來急救，目前嘉義縣消防局救護車已將34歲連姓男子和16歲陳姓少女送嘉義長庚醫院搶救中，經警方初步了解，兩人疑似是補習班師生，根據在車內發現的文書，兩人可能是相約殉情，全案仍在調查中。 嘉義縣東石漁人碼頭停車場驚傳一對男女迷昏在車內，兩人被發現時已無生命跡象，目前嘉義縣消防局救護車已將34歲連姓男子和16歲陳姓少女送嘉義長庚醫院搶救。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） 嘉義縣東石漁人碼頭停車場驚傳一對男女迷昏在車內，兩人被發現時已無生命跡象，目前嘉義縣消防局救護車已將34歲連姓男子和16歲陳姓少女送嘉義長庚醫院搶救。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 火場招魂 哭喊親人回家 連擲11次才聖杯 知名女作家陳柔縉驚傳車禍 頭部重傷搶救中 #漁人碼頭 #殉情 #師生戀 #補習班 #嘉義 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亡妻癌逝4年男星變身時間管理大師 24hr異地戰2女全被拍 09:342021/10/17 娛樂 雙美董事長林齊國 與老戰友反目 震盪中重掌雙美 04:102021/10/17 專題周報 護竹神犬組 獲國際搜救犬組織IRO高級認證第1名 14:322021/10/17 寶島 打遊戲機台突「後仰倒地抽搐」 台南68歲男送醫不治 14:162021/10/17 社會 台中女大生東興停車場4樓墜落 幸落貨車上僅輕傷 11:432021/10/17 社會 后豐大橋男墜橋 躺10米深河床慘死 12:452021/10/17 社會 忘關麥自曝殺人剛判無期徒刑 美富豪傳染新冠病重 12:272021/10/17 國際 12年僅育才4800人 難跟上產業需求 04:102021/10/17 生活新聞 虎豹潭自然體驗營意外釀4死 北市成立小組徹查業者 13:242021/10/17 社會 虎豹潭意外驚爆主辦公司地址假的 北巿急追負責人 13:142021/10/17 政治 潘綱大人來瘋感念吳朋奉 04:102021/10/17 焦點要聞 社會熱門新聞 虎豹潭事件爆出團25年「三不管」 「大方體驗自然營」創辦人背景曝光 - 社會 高雄城中城幽靈管委會 住戶怒斥：每月繳500死46人還說謊 - 社會 9歲女童生還滿臉驚恐 被大人抱進派出所求救畫面曝光 - 社會 起底「76行者」陳修將驚人來歷 靠遺體修復洗白今又沉淪 - 社會 雙溪虎豹潭多人失蹤 侯友宜：營隊公司負責人尚未找到 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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