今中午1點多，嘉義縣東石漁人碼頭驚傳一對男女昏迷在車內，兩人被發現時已無生命跡象，海巡人員第一時間將人拖救出來急救，目前嘉義縣消防局救護車已將34歲連姓男子和16歲陳姓少女送嘉義長庚醫院搶救中，經警方初步了解，兩人疑似是補習班師生，根據在車內發現的文書，兩人可能是相約殉情，全案仍在調查中。

嘉義縣東石漁人碼頭停車場驚傳一對男女迷昏在車內，兩人被發現時已無生命跡象，目前嘉義縣消防局救護車已將34歲連姓男子和16歲陳姓少女送嘉義長庚醫院搶救。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石漁人碼頭停車場驚傳一對男女迷昏在車內，兩人被發現時已無生命跡象，目前嘉義縣消防局救護車已將34歲連姓男子和16歲陳姓少女送嘉義長庚醫院搶救。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

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