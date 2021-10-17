歐盟、德國、法國及新加坡駐台單位都認為台灣邊境管制措施太嚴格，也有專家呼籲逐步開放邊境管制，新加坡、以色列疫苗接種率都已經超過八成，也無法阻擋病毒散布，台灣疫苗接種率不應作為邊境管制的標準。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，台灣疫苗打得比人家少，現在抵抗力比其他國家弱，先把疫苗提高再來提邊境開放。

陳時中表示，許多國家施打疫苗比例很高，仍有疫情在，疫苗不是唯一的武器，而是要做多重的保護，要達到開放第一步，仍要做到一定程度的疫苗覆蓋率，「第一步都還沒做好，第二步就很難進行。」

由於歐盟、德國、法國及新加坡駐台單位都認為台灣邊境管制措施太嚴格，因此提出訴求，呼籲台灣盡快參考新加坡與北美、歐洲及亞洲地區共同推行「疫苗接種者旅遊通道」（Vaccinated Travel Lanes），已完整接種疫苗的旅客可以PCR核酸檢測陰性取代隔離。

由於近日全國開始大規模接種，第二劑接種人數增加，台灣是否可能加速推動？

陳時中表示，台灣現在抵抗力比人家還弱，但商務、外交、人道、正式國際外交活動以及體育賽事等，都是秉持開放態度以疫苗泡泡來走，對於國內重要產業需求，經濟貿易活動維持一定。

因此，他指出，在這樣前提之下，台灣邊境開放是與疫苗施打率在賽跑，至於其他民間活動第一步仍要疫苗與國外相當水平，才能來談。

陳時中表示，至於國外的疫苗護照也是疫苗打到一定程度才有思考，我們要加快，才能促成疫苗通行或認證，有關電子疫苗証明，仍與外館做雙邊溝通中。