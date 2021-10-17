城中城大火燒出問題，藍軍質疑，城中城是在民國91年商業設施全面廢棄後才停止申報公安，民進黨長期執政到現在還是官僚、推諉。民進黨巿議員李喬如說，城中城早在國民黨執政時即住商混合，打嘴炮不能解決問題。

高市府工務局16日表示，城中城民國70年1月14日取得使用執照，7至11樓用途為辦公室，但當時即屬違反法令，分戶且有隔間及設藉195戶居住，100年免變辦法規定後已可作為住宅使用，因實際用途為住宅也無須辦理公安申報。

城中城當年公開訂購報導。（翻攝自康裕成臉書）

對於高巿府稱100年「高雄市建築物免變更使用執照辦法」頒布後，可合法作為住宅用而無需公安申報，國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒質疑，城中城是在民國91年商業設施全面廢棄後才停止申報公安，到現在還想推諉責任？

他說，民進黨在高雄長期執政，要視而不見謝長廷、陳菊、葉菊蘭、陳其邁等綠營市長或代理市長？且「免變辦法」讓商辦變成住宅是高市府自訂行政規則，難道可以這樣為自己開脫、把非法變合法，成為不消防安檢藉口。

民進黨巿議員康裕成則舉證拿出民國66年8月27日，即城中城公開接受訂購當日的報紙報導及廣告，內容即提到，7至12樓規畫為小套房、套房皆全部採用西德衛浴全套設備等，強調國民黨所謂城中城近年才有隔間，並非事實。

旗鼓鹽資深議員李喬如說，城中城橫跨藍綠執政，民進黨不會逃避責任，國民黨也不要見獵心喜，更不要妄想用「打嘴炮」解決問題，全案核心是中央法源不足，導致地方政府窒礙難行，現在最重要的就是趕快修法解決。