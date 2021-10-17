童綜合醫療社團法人童綜合醫院，1971年創建至今已滿50年，17日舉行「50周年員工運動園遊會」活動。市長盧秀燕在衛生局長曾梓展及民政局長吳世瑋等陪同到場祝賀，感謝童綜合醫院用心守護市民健康，及全體員工在疫情期間的付出與辛勞，並祝福童綜合醫院生日快樂、院運昌隆。

盧秀燕指出，今天慶祝童綜合醫院生日，感謝50年以來守護台中市民的健康；此外，在疫情肆虐下，感謝醫院全力配合施打疫苗工作；今日到場發現童綜合醫院同仁在高超的醫術下，還有各式各樣的才藝，尤其扮裝cosplay醫師們都很放得開，表演非常精采。

盧秀燕指出，今天慶祝童綜合醫院生日，感謝50年以來守護台中市民的健康。（台中市政府提供）

疫情期間，童綜合醫院配合中央與市政府支援社區快篩站、台中機場、離岸風電專案及加工出口區中港分處設置篩檢專區及多場疫苗施打站，成為社區民眾最信賴的醫療夥伴。

童綜合醫院50歲生日，市長盧秀燕感謝守護市民健康。（台中市政府提供）

衛生局指出，十分感謝童綜合醫院，在台中市擔任重度級急救責任醫院，提供海線地區居民急重症的醫療資源，也致力提升相關醫療照護品質，並深入梨山偏遠地區，提供整合式健康篩檢服務，讓偏遠地區居民能遠離病痛威脅。

童綜合醫院自童瑞欽醫師創院後不斷努力，由一家小診所發展成現今具國際規模的教學研究及醫療翹楚之醫院。一路走來秉持著誠懇謙卑、感動服務、品質為先、創新卓越的精神，不斷精進醫療技術與引進最高端的醫療設備，提供市民優質的醫療照護品質。

童醫院除在醫療照護上的成就，該院也榮獲WHO全球典範醫院獎，不只看病，更是提供健康生活、塑造人性化空間與服務的健康促進醫院，致力於節能減碳、綠色採購，持續對防制空污做出貢獻。

童綜合醫院50周年結合園遊會的方式舉行，由醫院同仁cosplay扮裝進場，有打扮成神獸的同仁，帶著烤乳豬進場；另有高舉疫苗以打敗病毒氣勢的隊伍進場；最後重頭戲，則由急重症團隊組成的鬼滅鋼鐵隊壓軸，氣氛熱鬧。

今日活動包括盧秀燕市長、衛生局長曾梓展、民政局長吳世瑋、童綜合醫療法人董事長童瑞年、童綜合醫院總院長童敏哲、中興大學校長薛富盛、中港高中校長簡崐鎰出席外，立法院副院長蔡其昌、市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、王立任等來賓，也到場共襄盛舉。