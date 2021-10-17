高雄城中城大樓失火造成重大死傷，國民黨副秘書長羅智強指出，20年來全台灣最慘重的兩次大火，城中城和高雄氣爆，都發生在民進黨執政的高雄，燒出了高雄長期不重視消防安全的沉痾，並向高雄市長陳其邁喊話，學學雲林縣長張麗善，把消防安全當作最重要的事。

羅智強質疑，這真的是無法防範的嗎？在雲林縣政府服務的一位朋友，告訴他張麗善縣長上任後的做法，他覺得很值得肯定，也值得陳其邁參考。

羅智強指出，張麗善因為出身醫療體系，過去也曾目睹過許多因火災受傷的案例，因此她2018年底上任之後，立刻推出三項重要的消防政策。

第一，全面提升「住宅用火災警報器」的安裝率，預計年底前將超過80％。第二，去年雲林縣透過地方自治條例的修正，強制要求縣內五樓以下非供公眾使用的建築物，都必須安裝住警器。第三，縣內新建物必須裝有住警器才會發給使用執照。

羅智強表示，這次高雄城中城大火凸顯的最主要的消防死角，就是屋齡老舊且使用率低的複合式大樓，缺乏管委會的管理，讓危機一發生就可能造成難以彌補的傷害。

羅智強直言，希望全台灣各縣市，都能從這次城中城大火的悲劇，學到深刻的教訓，把消防安全當作最重要的事，「學學張麗善，台灣的消防安全加油」。