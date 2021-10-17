現場提供麵包沾取苦茶油，品嚐厚醇滋味。（茶籽堂提供）

茶籽堂向土地借了療癒之力帶到松山文創園區西向製菸工廠1樓。（茶籽堂提供）

茶籽堂邀請探索者翻翻茶籽、抽取詩籤，共感這份深層的感動。（茶籽堂提供）

茶籽堂現場準備Urban Nature四大植萃商品體驗。（茶籽堂提供）

台灣保養茶籽堂推出「大地癒所」年度特展即日起至24日，每日前20名觀展者可獲得茶籽堂新品88折券，週末下午2點後，前50名觀展者可獲得「永心鳳茶奶茶專門所」詩籤奶茶， 更攜手「SPACE集團」推出療癒瑜珈課程，讓觀展者可以透過瑜珈跟土地連結。

品牌找來臺灣文博會花蓮館策展人曾令理，領軍藝術團隊操刀，以「茶籽印象」、「初始的力量」、「土地的祝福」、「莊園的邀請」4大主題，展現土力的力量。

「大地癒所」牽引著每個探索者以5感體驗走入4大主題與土地的交集，視覺––植栽藝術打造出的癒所主調，異尺寸仿若身歷森林。

茶籽堂包裝首度斷捨離，逐步實現對土地善良的承諾 茶籽堂期許成為「傳遞土地美好的良善生活品牌」，也視2021年為善待土地的實踐年，以升級為旗，但行減量之實，踏上永續循環的行列。在全新系列產品中，以「由內而外」導入永續循環概念，「內」成分選用來自於臺灣土地的植萃配方，「外」瓶身採用回收再製塑料rPET 製成，降低 44％ 塑含量比例，且可回收比例提升至 100％ ，預計每年共減少 3093 kg 原生塑料和 7031 kg 碳排放量。

茶籽堂瓶器設計理念力踐「由自然生成，由人類精造」，升級新品外觀設計也進行改版，以有機線條取代工整，向自然致敬，全瓶身360度無重複曲線，設計工藝精湛。採七色光譜色彩設計，表達自然植萃情境。

茶籽堂成立於2004年，致力於發展臺灣苦茶油文化。目前在臺灣有三大苦茶樹契作農場，以友善土地的方式推動契作農場及苦茶樹新植計畫，並以苦茶籽為核心開發全產品系列，結合臺灣土地、人文、藝術，開啟苦茶油文化的新價值，串連品牌的三大使命「傳承苦茶油文化」、「提倡工藝美學」、「實踐永續發展」，傳承美好的人事物。