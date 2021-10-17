民進黨立委黃國書坦承早年曾當過政治線民，對此，綠委劉櫂豪表示，自己代表英系立委發言，並引用總統蔡英文的話指出，「轉型正義是我們的基本立場，我們溯源誰是加害者，並還原真相，我們不讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害」。

劉櫂豪今（17日）在臉書發文表示，「我們英系立委集體深思，我代表發言」，劉直言，民主進步黨長久以來，一直致力於推動轉型正義的工作，台灣在民主化初期，並未有轉型正義的意識，社會大眾普遍對威權統治失去歷史記憶，也對轉型正義的概念感到陌生，但是轉型正義是民主國家告別威權傷痛、建立人權觀念的基礎工程。這個工程，已不是受害者層次的問題，是面對歷史和如何建構未來歷史的問題。

對於黃國書委員在臉書上坦白，因曾任線民協助情治單位搜集情報，而宣布退出民進黨。劉櫂豪指出，黃國書已經決定願意坦然面對自己過往的歷史，但誰是真正的加害者？轉型正義的目的，就是讓受害者得到真相，大家必須溯源誰是加害者，並還原真相，才不會讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害。協作者知道反省，才能構築堅強的民主防線。

劉櫂豪稱，蔡總統曾說：「只有集體面對真相、集體修復創傷，台灣社會才能夠告別悲情，走向共同的未來」，劉認為，過去發生的威權治理，是一場悲劇，但大家必須從記憶中甦醒，因為這樣悲劇，台灣人能更珍惜民主的珍貴，也因為這場悲劇，台灣人能夠重新定義自己。在台灣深化民主、鞏固民主過程，一定要通過轉型正義這一關，希望我們能一起繼續達成這個使命。