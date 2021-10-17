高雄「城中城」大樓火警死傷慘重，引發各界議論，針對城中城是否有成立管理委員會？一名呂姓住戶說「當然有啊！」，而且每個月都會定期繳交500元管理費，但是他們現在的管委會並非民選，而是里長指派人來接管，呂男怒斥，稱城中城沒有管委會的人根本就在說謊，「都已經死46條人命了，到現在還要說謊！可惡到極點！」

呂男表示，城中城從頭到尾都有管理委員會，而且每個月都會定期繳交500元管理費，之前的管理委員會是由住戶自己民選而成，但到2021年1月1日之後，變成里長指派，先前選出來的都是城中城的住戶，而里長此次指派的並非住戶也不是屋主，他懷疑背後不知道有什麼陰謀，都已經死那麼多人了，到現在還要說謊，真的相當可惡。

高雄市政府表示，由於城中城產權複雜，無法依相關法令，由所有權人組成管委會，因此讓原住戶自行管理，收取清潔費做簡易維護，但成果不彰，去年底里長出面協調，聘用一位管理員，除了每天敲門關懷獨居者，也清除樓梯間雜物，進行周邊環境維護，代收信件，代收水電費等，該自救會並非依公寓大廈管理條例規定所成立的管理委員會。

工務局表示，依據「公寓大廈管理條例」規定，需依法召開區權人會議，完成報備程序才能完成管理委員會成立。

高雄城中城鹽埕火警管委會