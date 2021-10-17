「76行者」總召陳修將涉嫌虐殺小女友，不僅奉獻公益的形象一夕破產，還陸續被爆料，同業不屑，指他連協助修復獨居老人遺體也喊價要10萬元，維冠大樓倒塌案草率用保鮮膜包遺體，在很多大災難現場，獨攬包場修復工作。

同行爆料陳修將特別愛出風頭，口才也相當好，能言善道

，懂得包裝，難怪一直混得風生水起，每次災難現場，熱心投入，背後還是不忘掙名聲，對於包場的獨霸做法，他曾強調，「這行業不是一般服務，我不怕多人搶著做，只是擔心亡者和家屬的感受，不希望亡者成為不良團隊的練習品」。

但嘲諷地是，同行爆料，台南維冠大樓事件現場進行大體修復時，陳修將也不用針線，只是草率地用保鮮膜將亡者碎裂頭骨包一包送出來，當時兵荒馬亂，忙不過來或許可以諒解，但最最讓人不屑的是，還鄭重地對採訪記者說，「都是一針一線用心縫補」。

還有，彰化友獨居老人被狗咬死，禮儀社負責人知道彰化有這一號公益的遺體修補師，特別找他幫忙，別人可以1萬元處理，竟然開價到10萬元。「死者是可憐的獨居老人，社會最弱勢」，只好找別人。

這次涉嫌殘殺事件，讓人對他手中的修復刀感到不寒而慄

，他的臉書也幾乎一面倒對他嗤之以鼻，「他的現世報應已來到，終於可以幫各諸位死者申冤，那些往生者被××修修復很不堪的和詐財的，趕快讓修××修下地獄吧。「不要在出了

」「只有你有女兒，你的小女朋友就不是人家的女兒」「關到死吧」。

同業也噴飯，他還受邀擔任「人生羅盤、智慧導航」的講師，「誓讓不幸罹難者，保有最後的尊嚴」，結果小女友被死得慘不忍睹，外界形容陳修將「如果刀代表他生命的前30年，那麼針就是他重生後的新標記」，一在強調頓悟做好人

，卻不知是沉迷金錢、權力，還是愛令智昏，竟涉嫌對跟了自己快兩年小女友痛下殺手，直接「送行」。