台北市立動物園推行「動物認養計畫」，議員張斯綱發現，認養種類僅27種，不但太少還有過度集中問題，個人認養線上登錄系統13年未更新，變成殭屍網頁，他痛批園方的經營態度不夠積極使成效不彰。園方對此回應，將改善並與時俱進。

動物園宣導野生動物保育，邀民眾參與動物認養，認養人可獲認同卡，個人認養1年1000元，12歲以下孩童認養1年500元，經費由專戶統籌管理，針對野生動物保育、學術研究、圈養物種飼養管理及教育推廣活動等工作妥善運用。

不過，張斯綱調閱資料發現，園區共352種動物，認養種類太少僅占7.67％、27種，民眾過度集中認養大貓熊、水獺，據統計2017年至去年，有436人認養大貓熊、260人認養水獺，名列認養前2名，2017年甚至有5種動物沒人認養，有18種動物只有1至5人認養。

張斯綱指出，12歲以下孩童認養，自2017年到去年，分別有55人、75人、78人、197人參與，去年因為新增認養石虎讓人數爆增。

此外，張斯綱說，個人認養線上登錄系統最近更新是2008年12月2日，已經13年未更新，質疑動物園沒必要如此省錢，讓網站變成殭屍網頁，炮轟動物園經營態度不夠積極，讓認養成效不彰。

張斯綱要求，園方應增加認養種類、強化資訊傳遞管道、定期更新認養網頁，讓大家知道不是只有幾個動物明星，還有其他動物。

對此，園長劉世芬承諾，會再增加認養動物種類，並與時俱進。