日本24歲知名女優桃乃木香奈（桃乃木かな），將於明年發行第7本個人寫真集，而網路上近日也流出多張寫真集中的側拍辣照，令網友們看了直噴鼻血。

桃乃木香奈將於明年2月推出第7本個人寫真集，雖書名尚未決定，但興奮的她近日在個人IG上貼出多張側拍辣照。只見公開的照片中，第1張便公開全身赤裸在戶外泡澡的大尺度畫面，搭配桃乃木香奈無辜的眼神，讓不少人直呼「太辣了」；後面幾張也不讓粉絲們失望，除了白色的蕾絲性感內衣造型搭配丁字褲外，還有紫色的深V禮服及黑色戰鬥服造型，吸引超過4萬人按讚。

另外，桃乃木香奈還不忘在推特上加碼公開其他張側拍，其中一張躺在地上雙腳大開的照片，更直接秀出一雙白皙長腿與若隱若現的粉色丁字褲，粉絲看了忍不住大讚「女神實在太性感了」、「好喜歡這次的造型」、「完全等不及了」、「鼻血狂噴」、「這幾張很可以」、「美到不行，太期待了」、「天哪！還得等到明年」、「書名可以叫做『女神降臨』超符合」。

桃乃木香奈身高雖只有153公分，但豐滿的F罩杯與凹凸有致的火辣身材，仍被不少粉絲們封為「性感小隻馬」與「暗黑女神」。由「惠比壽麝香葡萄」身份出道後便受到矚目，2017年還曾奪下成人廣播獎「新人女優賞」，受到大批海內外粉絲的喜愛。