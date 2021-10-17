道奇隊泰勒(右)在二三壘之間遭到勇士游擊手史旺森觸殺出局。（美聯社）

道奇在國聯冠軍賽首戰1分飲恨，第9局上半泰勒(Chris Taylor)的跑壘失誤令人有些扼腕。當時道奇兩出局，泰勒四壞球保送上一壘，代打的貝林傑(Cody Bellinger)擊出安打，泰勒穩穩登上二壘。然而勇士隊外野手回傳二壘的時候，泰勒已經衝到二三壘之間，結果遭到夾殺出局，失去重要得分機會。

泰勒賽後說：「這就是個很糟的判讀，我看那球飛過歐比斯(Ozzie Albies)的頭上，我以為可以跑到三壘，我沒想到彼德生(Joc Pederson)的動作那麼快，然後我停下來。我當時應該繼續跑的。進佔得點圈的時候最不希望發生的就是這種事。」

貝林傑那球是右外野平飛安打，勇士二壘手歐比斯跳起來攔截失敗，右外野手彼德生撿球直傳給補位二壘的游擊手。道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)說：「按照常理他該停在二壘，但那球打得很軟，又飛到兩個守備範圍的縫隙（二壘與右外野），我認為他應該有看清楚。要不就是全力衝三壘，或是停在二壘，機會留給下一棒貝茲(Mookie Betts)。」但是泰勒遲疑而停下腳步，造成最壞的結果。

泰勒沒有提起三壘指導員的指令，官網報導指出，道奇允許一壘跑者在安打的時候自行判斷跑壘，因此這可能是泰勒自己的誤判。勇士二壘手歐比斯說：「那球飛過我頭上的時候，我以為泰勒肯定跑到三壘了，但我回頭看到他停下腳步，我就知道我們逮到他了。」9局下勇士擊出再見安打，3比2獲勝。