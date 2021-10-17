「我們正在義賣訓練，請大家多多包涵！」屏東縣向陽啟能協會為培育身心障礙者獨立自主，除教烘焙也讓學員親自販售商品，當中推車沿街叫賣所散發出的自信感，令人動容，他們非濫用愛心，而是走進社區、接觸人群，展現自我價值。

屏東縣向陽啟能協會總幹事張靜玲指出，多年前參訪他協會時，發現在訓練烘焙的基礎上，若再讓學員學習販售商品，會更加完善生活技能的培育，因此多年前在多家善心早餐店的無私奉獻下，學員們不僅有據點販售自烤的餅乾，還學會招呼客人與結帳。

小威（右）與小坤（左）是屏東縣向陽啟能協會的金牌銷售員，從據點到推車都是最佳拍檔，他們喜歡與人接觸也因沿街叫賣而自信心大增。（謝佳潾攝）

她說，學員們雖在身心上有所障礙，但狀況好的是可以獨立作業的，他們不僅應對得宜，也比一般人更加熱情，也許說「謝謝」時會口齒不清，但從他們的笑容與眼神能感受到誠摯的感謝。而今年雖因疫情關係，據點暫停販售，不過也因而培養出沿街叫賣的技能。

疫情趨緩後，協會有了沿街叫賣計畫，讓學員推著推車走進社區販售商品，而原本還擔心學員會排斥，沒想到對他們而言，簡直是變相「郊遊」，他們為爭取叫賣機會，無不努力表現得更好，且從據點式到走動式的販售過程中，也象徵學員從被動轉為主動，他們主動接觸人群，自信心大增。

但她不諱言道，社會上有部分人認為協會利用身心障礙者騙取大眾愛心牟利，但其實這樣的心態會透過質疑的眼神傷害到認真學習、努力過活的身障朋友，因此為避免學員受傷，還特地做牌子提醒有心人士「多多包涵」，他們只是學習獨立自主的小天使。

「我要存錢去迪士尼！」小威與小坤是向陽的金牌銷售員，從據點到推車都是最佳拍檔，他們喜歡與人接觸、認識很多人，小威還說，正把賣餅乾所得的獎勵金存起來，有一天他要出國看世界，一定很好玩。