安南區警方查獲藏身在鐵皮屋內的天九牌賭場。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

更新內容15:37)台南市安南區興安路為舊部落住宅區，一棟鐵皮屋卻從國慶連假開始，每逢假日深夜，屋內就傳出人聲鼎沸，出入份子複雜，鄰居屢次檢舉妨害安寧，警方循線查獲竟是一群年輕人聚賭，17日凌晨2時許逮獲23男1女天九牌賭場，蘇姓屋主依照賭博罪移送台南地檢署，其餘依照社維法與傳染病防治法裁罰。

安南區興安路原為一處寧靜住宅區，大部分居民很早入睡，街區晚上非常安靜，最近每逢假日深夜，一棟鐵皮屋民宅卻燈火通明，且因缺乏隔音設備，屋內人聲吵雜，附近住戶不曾遇過如此狀況，不堪其擾。

警方屢次獲報妨害安寧，明查暗訪竟發現鐵皮屋內暗藏賭場，屋內經常停放外地車輛，有別於一般中高齡長者賭客，賭場出入者多為年輕人，17日凌晨規畫勤務，大批警力團團將屋子包圍，破門進入。

一群賭客見警上門，全衝往後門想逃逸，不料警方早已在後門守株待兔，一一堵回屋內。蘇男與賭客共24人，賭資1萬5000元，現場查扣一副天九牌。

警方表示，部分賭客多數是假日無聊，應朋友邀約，好玩前來聚賭，靠著屋外的監視器，以為即可過濾警方查緝。

蘇男遭賭博罪嫌移送台南地檢署，其餘賭客社維法裁罰，因賭客群聚未保持安全距離，另依照傳染病防治法函送台南市衛生局裁處。