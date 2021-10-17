愛之語團隊前進青園國小推廣品格教育共畫。（青園國小提供／呂筱蟬桃園傳真）

愛之語團隊前進青園國小推廣品格教育共畫。（青園國小提供／呂筱蟬桃園傳真）

台灣科技大學師資培育中心翁楊絲茜教授帶領「愛之語」教學團隊推廣「品格教育共畫課程」，該教學團隊與桃園市青園國小合作，以「畫中有話」主題課程進行品格教育，推廣服務、稱讚、擁抱、禮物與陪伴這五種愛的認知與體認，並透過共畫課程，體認同儕間的愛與尊重，從小培養有溫度懂關愛的好人才。

青園國小是桃園市於109學年度新設立的學校，目前已招生一、二年級各2個班級，師生目前先借用青埔國中教室上課，校長鄧克文表示，青園國小發展三語教學，本國語、外國語及程式語言，希望青園培育的孩子都能適應未來的社會需求，學校重視學童品格發展，相信一個有禮貌、愛整潔、守秩序、會尊重的孩子，在未來更能展現他的能力與溫情來服務更多的人，這次和台灣科技大學愛之語教學團隊的合作是個開端，孩子得到很好的內化成效，希望能再和教學團隊合作。

校方也說，看著「愛之語」教學團隊豐富的課程規劃與引導，孩子們熱情參與，願意說出自己對愛的感受，相信好品格的種子定會萌芽成長而茁壯。希望好的課程活動能夠一起陪伴學童成長，更期待孩子們在多元的活動中，體會學習與成長的意義，天天歡喜上學趣。