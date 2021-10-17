由金鐘視帝莊凱勛，攜手夏于喬、蔡淑臻與曹晏豪共同演出的《噬罪者》，18日起周一至周五晚間8點在中天綜合台播出，該劇探討過去犯下錯誤的人，該如何釋懷並繼續前行，莊凱勛飾演的王翔原本是位高學歷陽光男孩，卻因一場命案斷送10多年青春，出獄後對未來一片茫然，連碰到深愛的前女友夏于喬，都不敢面對，這場偶遇戲也讓莊凱勛印象十分深刻：「很揪心，也有很多千言萬語，可是早已輕舟已過萬重山的感覺，一句話也說不出口，但內心激動的可以。」

莊凱勛因疫情攪局，延宕新戲拍攝，而意外開啟他的「斜槓人生」，如今搖身一變成為實境節目主持人、表演講師、影展評審等，讓他忍不住笑說：「我這斜槓大叔真的已經技能梭哈，只差沒發唱片了！」而他也分享最有趣的斜槓經驗就是擔任評審：「因為可以看到很多五花八門的作品，很多超出自己的想像，卻精采無比，對於自己養分的提升有很大的幫助。」

莊凱勛最深刻的一場戲是與劇中前女友夏于喬重逢。（中天綜合台提供）

曹晏豪(左)與蔡淑臻(右)有不少親熱戲。（中天綜合台提供）

被封為「台灣第一硬漢」的莊凱勛，對飾演《噬罪者》王翔這角色顯得感性許多，他直率透露自己會接演如此「壓抑」的角色，除了希望透過角色給予社會更多正向意義外，另外就是在這個角色身上，彷彿看到自己哥哥的影子，他分享自己和哥哥個性迥異，就像劇中王翔和王杰這對兄弟。

蔡淑臻劇中飾演地表最強小三。（中天綜合台提供）

片約不斷的莊凱勛，詮釋過的角色形象與性格都有著極大反差，他謙虛地說能有如此多變的演技，都是靠過往的舞台劇訓練而來：「讓自己習慣且會刻意的選擇角色類型落差甚大的戲來演出，讓自己能在每次出現觀眾面前時，都能有一些驚喜，而揣摩的方式不外乎觀察、田調、訪問以及與導演和對手討論，找出最恰當的方式，再加入自己對角色的想像，捏出屬於自己的獨特性。」

演技多變的莊凱勛，也透露未來想挑戰的角色類型：「一直以來對自己的角色都是沒有設限的，期望大家能反差性的思考，驚喜性的擺放，例如自己很希望接下來可以接演一些玩性比較高，性格或外在上較為柔軟的角色，給觀眾看到不一樣的驚喜與可能性！」

劇中飾演「地表最強小三」唐娟的蔡淑臻，以該劇奪下金鐘獎最佳女配角，為了跨越道德尺度，她下足苦心：「面對各種不同的角色，我習慣從建構她（角色）的過去開始，大家也都知道自己之所以成為今天的自己都和過去有關，從我跟她之間找一些認同、理解，進而幫她完成她想要的目標。」唐娟這角色比較小心翼翼，這與蔡淑臻大方灑脫的個性相差甚遠，但她也從中找到兩者相似處，那就是對生活的矛盾：「我相信生活中，總是會有很多疑惑跟反覆的思考、動搖，因為我們總是在改變當中，我們是現在進行式，我常常就在這個反覆的矛盾中，快被我自己煩死了！」

有趣的是，她近期跳脫過往冷豔形象，主演鄉村醫療喜劇，連自己都覺得有趣：「最近創作能量滿滿，什麼都好什麼都想拍，我期待劇本給我找到另一個自己的機會！」