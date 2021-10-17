民進黨台中市立委黃國書傳出學生時代曾擔任情治單位線民，黃國書今天凌晨在臉書承認此事，宣布退出民進黨。對此，促轉會重申不評論個案，並主張威權統治時及監控與被監控的真相應公開。

促轉會發言人陳雨凡指出，不會針對個案評論，以今天的案例外界可能只看到線民角色，「但更重要的是線民背後的體制」，在還原歷史真相時，這些應該要被看到。

促轉會表示，應從設法了解檔案脈絡，掌握監控系統的運作方式，包括情治人員與線民的互動模式乃至關係開始，即使是線民本身也有多樣的參與動機與合作方式，甚至自身也會經歷變化，呼籲線民只是監控系統的末端。​

促轉會重申，此案是當時威權統治的運作模式，高度體制化長期運作的必然，包括國民黨黨務系統，各情治機關乃至部分行政機關，以高度協力方式滲透控制，萬千線民無論主動被動，皆成為體制參與者，其參與程度與作為，皆須釐清。

促轉會強調，若以體制面來說，促轉條例目的是還原歷史真相，希望外界關注的不僅是單一個案，而是關注整個監控體制的問題，並強調促轉會主張，仍應朝向檔案公開及開放應用的目標前進。