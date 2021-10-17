全國電子揪振興，15至22日推出第二波振興活動「電視、冰箱、洗衣機、空調滿萬送千」、「精選商品滿額加一元多一件」、「一起振興霸，天天玩天天折現金」，LINE Pay滿兩萬送1000點，四大家電最高現省6700元，銀行刷卡回饋最高12000元，疊加優惠讓消費者好康五倍再翻倍。

全國電子大放送五倍券攻略懶人包大解密，家電滿萬送千，滿30000元送3000元現金折價券，一起振興霸，天天抽電視折價券2000元，信用卡分期靈活支付最高回饋700元，LINE Pay滿20000享1000，滿30000萬電視最高現省6700元，大家電最低下殺73折，最高可省20000元。

全國電子指出，五倍券剛好與家人集資換大家電，全國電子大家電回饋加碼最高送8000元，尤其秋天換空調剛剛好，Panasonic指定變頻空調回函送8000元，SONY、三星指定電視最高送5000元超商購物金／郵政禮券，冰箱、洗衣機最高送5000元超商商品卡，購買冰箱、空調、除濕機節能貨物稅減徵最高省2000元，購買指定環保綠點商品周末回饋最高拿2000元。

全國電子另為消費者精打細算，提供多元支付管道，讓你想怎麼pay就怎麼pay，全國振興月登錄最高回饋12000元。LINE Pay購買指定品項單筆滿額享1000點，五倍券新戶綁定再享100點，數量有限，贈完為止。

另外，像是家電滿額拿豪禮，讓好康再翻倍，以及登錄發票抽百萬家電等，都是全國電子本波活動亮點。