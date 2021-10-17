雲林縣北港鎮台汽車站停止營運已20餘年，車站大樓閒置有如廢墟，高雄大火後引發地方關切，雲林縣政府17日表示已針對車站大樓完成「北港轉運站BOT案可行性評估計畫」，目前正進行招商中，同時爭取中央補助款，全力活化車站大樓。

位於北港鎮華南路上的台汽車站，於1997年停止營運，目前有1家客運業者租用部分空地置放車輛，但車站大樓毀損嚴重有如廢墟，且因長期閒置成為髒亂、治安死角，之前還曾傳出火警，地方要求活化聲浪不斷。

地方民眾表示，高雄城中城大樓火警死傷慘重，台汽車站大樓雖無人居住，但經常有流浪漢在此出入，且位於新興商圈，周邊有星巴克、肯德基、家樂福、住宅，一旦發生火警，可能波及周邊建築，相關單位應盡速活化，消除潛在性危機。

雲林縣政府工務處處長汪令堯表示，北港台汽車站的土地有三分之二屬國有財產署，三分之一為縣府所有，經雲林縣政府與中央民代共同努力，已與國有財產署達成共識，由縣政府完成「北港轉運站BOT案可行性評估計畫」展開活化。

汪令堯說，針對「北港轉運站」計畫，目前縣府已展開招商中，未來將拆除已有40年歷史的車站大樓，重建1至6樓的複合式商業大樓，結合商場、娛樂、交通運輸，提升北港鎮與鄰近鄉鎮的區域交通運輸服務。