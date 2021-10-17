許多汽、機車車主都會在車上安裝行車紀錄器，以作為發生行車糾紛可以舉證，但一名女網友發文表示，因為男友堅持要裝行車紀錄器，後來突檢男友的行車紀錄器記憶卡，發現令人傻眼得真相，「視角」竟然對準穿著清涼的檳榔西施，讓她忍不住發文抱怨：「行車紀錄器這樣用的嗎？」，引發網友熱議。

女網友公開男友行車紀錄器影片的真正用途，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

這名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一段影片發文，表示男友堅持要買行車紀錄器，隔一陣子時間後她突襲檢查，發現男友的目的不單純，結果影片中發現男友騎車到一間檳榔攤買煙，接著再往前行駛十幾公尺，到第三間檳榔攤向穿著比基尼的西施買檳榔，問男友為何跳過第二間檳榔攤，他說：「第二家是阿嬤」。

文章一出，大批網友留言表示：「這排的都很讚，每次經過頭都轉不回去」、「這一定是老司機，都分批買」「這就是為什麼我在這條路上騎了一個多小時終於買完一條七星了」。

還有網友詢問：「在哪想朝聖」？有網友立刻回應地點就在台中市大里環中東路上，稱讚男騎士把行車紀錄器「用在該用的地方，菸跟檳榔分開買，多看一間妹真聰明」、「花一樣的錢得到兩個人的服務」。