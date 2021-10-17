「大方自然體驗」蘇姓嚮導16日率領家長、學生共計31人前往新北市雙溪區的虎豹潭戶外教學，卻發生6人落水失蹤意外，截至今(17日)下午，已尋獲2大2小家長與小孩遺體，目前仍有尚有15歲陳姓女子及8歲劉姓女童仍未尋獲。警方下午已將負責隨隊的蘇姓老師帶回警局偵訊，釐清案發狀況及責任。

帶團的蘇老師表示，出團前沒想天氣會這麼糟，16日是活動第一天，下午發現山區雨勢變大就決定返回，在步行渡河時，溪水暴漲，人都被卡在石階上，7個人就被激流沖走。

今上午11時30分，警消尋獲一名陳姓成年男子，目前已尋獲四人，仍有2名小孩失蹤。

新北市近300名搜救隊員，在漏夜搜尋後，繼上午6時30分許尋獲鍾姓男子後，又在上午8時40分許，在第4搜索點三水潭尋獲1名女性，疑似為9歲蔡姓女童，身穿紅上衣及黃色雨衣，目前仍積極尋找其餘2位失蹤者。新北消防局今天加派256人進行地毯式搜索。