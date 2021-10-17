罹難者家屬在殯儀館服務中心辦理死亡證明書資料時，陳其邁突然現身了解家屬需求。（石秀華攝）

高雄城中城大火46人不幸罹難，20日將舉行頭七法會、22日上午舉行家祭和公祭，由於46名罹難者中，只剩2名陸配因家屬在大陸無法來台，以及影城大亨罹難的歐姓媳婦在大陸從商的弟弟也盼能趕回台送親人最後一程，市長陳其邁今（17）日下午表示，已委請陸委會專案處理，希望能趕得及！

高雄鹽埕區「城中城」大火造成46人死亡，其中42人的家屬已完成領取死亡證明手續，今天下午2名家屬仍在殯儀館服務中心大樓進行資料填寫，市長陳其邁下午突然現身，和家屬面對面對談，了解家屬需求，近日備受外界責難的陳其邁，姿態放低，專注傾聽了解家屬需求。

陳其邁步出大樓時，媒體趨前攔問，有關2名至今無法完成認領的陸配家屬來台手續，以及影城大亨許火金的歐姓媳婦此次也不幸罹難，歐女在大陸從商的弟弟也盼能趕回台，送姊姊最後一程，市府如何解決此狀況，陳其邁透露，已委請陸委會以專案盡速處理，基本上境外要回來的或者陸配家屬在防疫上沒問題，希望能趕得及（指罹難者法會和公祭日）。