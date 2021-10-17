港星洪欣和小10歲的老公張丹峰前年挺過偷吃經紀人的烏龍風波，不過小倆口近期卻減少互動，就連洪欣過51歲生日，張丹峰也沒出聲為老婆慶生，夫妻感情引發外界討論，不過近日則有網友捕獲野生洪欣和張丹峰帶著7歲女兒現身大理古城，小倆口互動全被網友拍下來，夫妻感情也全曝光。

有網友在昨（16日）捕獲野生洪欣和張丹峰帶著7歲女兒現身大理古城，夫妻互動融洽，張丹峰、洪欣還帶著女兒在街上拍全家福，只見張丹峰身穿紫色上衣、休閒褲、頭戴黑色漁夫帽，他一手牽著女兒、一手摟著老婆，而洪欣則依偎在張丹峰身旁，一家三口相當幸福又溫韾。

網友捕獲野生洪欣與張丹峰享受天倫樂。（圖／取材自搜狐）

儘管當時天公不作美、下起大雨，但仍不減洪欣的興致，她開心撐著傘幫張丹峰和女兒拍照、拍影片，夫妻大方零偽裝，網友還形容：「他們一家三口都是瘦瘦高高、很美」，而洪欣和張丹峰的互動有愛又融洽，也讓外界見識到夫妻感情其實好著呢。

其實，洪欣和小10歲的張丹峰前年才挺過偷吃經紀人的烏龍風波，夫妻好不容易才滅了婚變疑雲，不過小倆口近期減少公開互動、曬恩愛，就連洪欣在本月初過51歲生日，張丹峰卻「惦惦」沒出聲，張丹峰沒有現身洪欣的慶生會，也沒有在微博發文為老婆祝賀，當時還有不少網友到張丹峰微博留言提醒：「你老婆生日」。