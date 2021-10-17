8人到小琉球浮潛體力不支往外漂，海巡緊急救援結束海上驚魂記。（海巡隊提供／謝佳潾屏東傳真）

8人到小琉球浮潛體力不支往外漂，海巡緊急救援結束海上驚魂記。（海巡隊提供／謝佳潾屏東傳真）

8人到小琉球浮潛體力不支往外漂，海巡緊急救援結束海上驚魂記。（海巡隊提供／謝佳潾屏東傳真）

8名潛水客16日到小琉球美人洞浮潛時，因體力不支而隨海流外飄，所幸海巡隊鹽埔分隊CP-1025艇執行巡邏勤務時，在花瓶岩美人洞外0.5浬處發現並救起他們，結束一場海上驚魂記。

海巡隊指出，鹽埔分隊CP-1025艇16日下午2時25分，於小琉球花瓶岩美人洞外0.5浬處海域巡邏時，發現有8名潛水客因體力不支在海面漂流求援，海巡人員立即將潛水客救援至海巡艇上，並迅速於下午2時52分將8名潛水客平安送至南部分署第五岸巡隊杉福安檢所安置，結束一場海上驚魂記。

經查，該8名潛水客16日中午12時自行於美人洞沙灘下水浮潛，後因體力透支隨海流外飄，直至看到海巡艇隨即招手求救，海巡人員從遠處發現有人招手，立即靠近將潛客救援上巡防艇，並安全載返杉福安檢所，請安檢所人員協同處置，經檢視該8名潛水客均無受傷，對海巡單位救援表示感謝之意後自行離去。