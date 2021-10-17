經常感到口渴、飲食容易嗆到勿輕忽，醫師提醒，可能是口腔衰弱的徵兆，醫師表示，口腔衰弱症是普遍長者容易面臨的疾病，許多長者可能因為輕忽引發嚴重的吸入性肺炎等併發症，甚至導致死亡。

根據國健署統計，台灣65歲長者，平均每10人就有1人患有輕度以上吞嚥障礙，為呼籲民眾重視口腔衰老預防之議題，台北醫學大學口腔醫學院與日本廣島大學口腔保健疫學科，今天舉辦「國際高齡口腔照護AR/VR工作坊」。

北醫大口腔衛生學系主任周幸華指出，隨著年齡增長，口腔肌肉群及吞嚥肌肉群也會衰老，平均40歲後會開始退化，但口腔弱化很容易被忽略，例如經常感到口渴，飲食容易噎到、嗆到，用餐時飯菜掉滿桌，口臭變嚴重，甚至口齒不清，等等都是開始弱化的徵兆。

北醫大口衛系助理教授劉如芳強調，民眾的牙齒脫落、牙周病、齲齒、吞嚥肌失能等問題都與口腔衰弱症相關，一時不察可能因此引發營養不良、吸入性肺炎等併發症，而肺炎已常年名列國人十大死因，其中吸入性肺炎更是常見病因，但只要避免口腔衰弱症就可大幅降低風險。

北醫大口腔醫學院院長鄭信忠強調，要恢復口腔機能，必須進行口肌肉、咳嗽、吞嚥及發聲訓練，而治療口腔的成本，除了動輒數十萬元的假牙、牙套，另外還有口腔潤溼、清潔等醫材都不便宜，因此也呼籲民眾，口腔有問題及早就醫，同時保持良好的口腔衛生習慣非常重要。