民進黨立委黃國書被指曾擔任國民黨線民，因此遭新潮流派系除名。黃國書17日凌晨在臉書坦言，大學時曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，並宣布將退出民進黨，本屆立委任期屆滿後不再連任。對此，曾受黃國書栽培的民進黨台中市議員黃守達感嘆，坦然面對過去不是一件容易的事情，需要對自己與他人誠實。

對於媒體報導他曾是國民黨線民，黃國書17日凌晨在臉書上表示，自己在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，而當時他的想法只是希望大家都平安，這段往事發生在戒嚴時期，他是迫於無奈，也跟當事人表達愧歉。最後，黃國書宣布，即日起將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，並表示，在本屆立委屆滿後不再尋求連任，未來將投身文化公益爲社會服務，也謝謝大家關心。

對此，黃守達今也在臉書上發文，指自己曾經受過黃國書的栽帶培，這是每個人都知道的事實，不需要任何解釋。他還透露，直到今天還是會有人半開玩笑地問他，是不是黃國書的兒子，「我把這當成善意問候」，也很珍惜從他身上學習到的點點滴滴。

黃守達指出，當自己還是一個滿懷理想卻天真的年輕人時，是黃國書給了他歷練的機會，以及毫無保留的支持，同時也是黃國書手把手帶著他領略政治工作的滋味，教導他怎麼跟著民眾共同呼吸、不要忘記民眾的面容與聲音，「這是我所認識的國書」。

黃守達認為，坦然面對過去並不容易，那需要對自己與他人誠實，願意打開雙手、感受疼痛、聆聽故事，那需要一顆溫柔的心，「對此，我仍還在學習」。