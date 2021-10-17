新冠病毒不斷變種，讓各國急於提高疫苗保護效力，包括追打第三劑或混打不同廠牌疫苗，精神科醫師沈政男綜合各國研究及實驗結果，揭露疫苗保護力最強組合，第一名是AZ混打默德納，第二名為兩劑莫德納，第三名是AZ混打BNT，第四名兩為劑BNT，最後一名是打兩劑AZ。

沈政男在臉書發文指出，自己打的是AZ混打莫德納，當今最強疫苗組合，同時透露疫苗保護力最強組合排名是AZ+莫德納，其次是兩劑莫德納，第三名是AZ+BNT，第四名兩劑BNT，最後才是兩碗陽春麵，也就是打兩劑AZ。

但他也提醒民眾，不要故意去混打，醫護是因為當時疫苗短缺，現在疫苗量已充足，第一選擇還是兩劑莫德納，兩劑BNT也很好，畢竟混打還沒有夠多的研究佐證，證據效力比不上打兩劑同品牌疫苗。

至於想等第三劑再混打，沈政男說只有老人家、醫護有機會，一般民眾有得等，但如果疫苗夠多的話，屆時愛怎麼打就怎麼打。

對於民眾害怕打第二劑莫德納副作用強不敢打，沈政男怎表示，當然要打第二劑，副作用頂多手臂舉不起來幾天，上年紀的人幾乎不會有心肌炎。

對於國內兩劑疫苗覆蓋率僅22%，指揮中心力拚年底達到6成，沈政男表示，必須很拚，甚至永遠達不到，因為台灣民眾施打意願太低，75歲以上至今第一劑只有7成1覆蓋率，遠遠低於國外，若台灣能達到兩劑6成覆蓋率，「與病毒共存」也絕對不可行，因為覆蓋率太低仍舊會有許多新增案例，不可能放任病毒載浮載沉，這就是台灣的防疫大勢。