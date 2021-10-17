中天綜合台《小明星大跟班》明（18日）晚10點播出「酒量差拜託你千萬不要喝！跟你喝酒是我的惡夢！」自認「酒量是海量」的吳宗憲坦言曾喝酒誤事，有一回他到關島工作，在場貴賓熱情招呼，不料這一喝，他竟喝掉大約4瓶以上的烈酒，讓他在返台飛機上，一時忍不住吐得滿身都是，全場一聽直喊「超噁」。

話題一開，吳宗憲講到有件事讓他哭笑不得，曾經酒後散步回家，卻被媒體寫成新聞：「有個大老闆請吃飯，2瓶喝下去就不能開車了，我用走的到西華飯店門口吸菸區抽雪茄，就被寫說天王極端落寞走在街頭！」

巫苡萱（左）爆料閨密壯壯醉酒失態事件。（中天綜合台提供）

此外，來賓巫苡萱則爆料閨密壯壯一喝酒，就會從乖乖女變成女漢子瘋狂追酒！但壯壯連忙解釋因為怕朋友玩得不盡興，才想炒熱氣氛，但巫苡萱又接著爆，壯壯有次為了不讓朋友以「趕車」的藉口離場，竟當眾喊：「我送妳們回家，我有直升機！」有趣的是，壯壯說這句話時還真有人信以為真：「有粉絲還私訊我，說自己是直升機銷售員，如果有興趣可以找他採購！」

但這還不是最誇張的，巫苡萱提到壯壯曾醉到連衛生棉都要靠她幫忙換，此話一出，壯壯激動回應：「妳竟然給我講出來！」但她也笑說：「我們就是發生那件事情之後，感情突飛猛進。」但巫苡萱也無奈表示：「還好她是用衛生棉不是衛生棉條。」《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點在中天綜合台播出。

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