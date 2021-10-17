台南市新營第二市場興建於民國45年，極盛時期有上百家小吃攤位，但隨著消費型態改變，已經不復往日般熱鬧，2014年因應都市計畫宣布廢市，伴隨而來的卻是公安及閒置問題。為防止危害發生，台南市政府逐步進行拆除，預計明年底完工，同時擬規畫興建複合式商場或住商大樓，協助傳統市場華麗變身，活化地方商業機能。

台南市政府經發局長陳凱凌指出，該市場建築為木製建物，歷經60多年的歲月，已不勘使用，隨時有倒塌之虞，市場處邀集地方民意代表辦理攤商拆遷協調會，並委託土木技師公會辦理建物結構安全鑑定。

陳凱凌說，針對空攤鋪位逐步進行拆除，後續將配合市地重劃工程進度，協助傳統市場用地轉型，活化商業機能，提供購物、商務服務、創意市集、休憩、活動等複合使用功能，且連接至新營文化中心及南瀛綠都心。

市長黃偉哲表示，目前擬規畫興建複合式商場或住商大樓，結合休閒購物做整體規畫，市府會積極向中央爭取經費，預期可帶動地區發展及周邊人口購物休閒的新場所，後續配合都市計畫更新，重現老新營人記憶中的繁華榮景。

經發局市場處長陳豪吉補充，重劃後公有土地開發由公部門主導，考量未來新營區發展，妥適規畫公有土地開發方式，未來結合商業區及廣場停車場用地規畫，希望在爭取到經費情況下，將公有土地妥善利用，並串聯鄰近地區景點，促進新營地區觀光。