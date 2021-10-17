16日「大方體驗自然營」帶著家長、學生共31人前往新北市雙溪區虎豹潭出遊上課，卻因遇到大雨導致溪水暴漲，有6人遭沖走失蹤，目前已尋獲2大2小，還有2孩童失蹤，引起外界高度關注，其實，「大方體驗自然營」歷史悠久，名嘴陳安儀也曾安排子女參加。

陳安儀曾在自己的部落格「陳安儀的筆下人生」提到，在女兒低年級時，連上2年、共64堂課的「涂大芳自然體驗課」，因此對自然中的動物昆蟲習以為常，還造就驚人腳力和壯碩體格，和同學相處也相當融洽。

因此陳安儀也讓兒子去參加，當時她還推辭1萬元的通告陪他去，她之後在接受親子雜誌訪問時，也透露兒子謹慎又膽子小，因此這類的戶外活動，可以給他勇於探索、強健體魄的機會，不過目前部落格文章已刪除。

「大方體驗自然營」主辦單位是「天大地方自然公司」，在臉書社團刊登訊息，家長透過臉書報名參加，而從臉書過往貼出的活動照片，可以看到孩童從高處跳下水，卻沒佩戴護具，因此16日傳出不幸消息後，主辦單位火速在臉書刪文、關閉網頁。

「天大地方自然公司」前身是「涂大芳體驗自然文化公司」，但該公司目前已解散，目前由「天大地方自然公司」帶隊，據了解，該營創辦人曾是某報社旅遊記者，擁有美國紐約大學休閒教育碩士學位，還曾跟著「順流學習」大師柯內爾體驗自然，不過就有台北市議員質疑該營非立案補習班，怒批是「三不管」地帶，目前警方正在調查相關責任，