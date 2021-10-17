日本內閣府日前調查，近6成女性議員曾有被選民等人騷擾經驗，這種騷擾經常讓女性議員礙於選票考量無法出聲，被稱為「選票騷擾」，對日本女性參政意願帶來負面影響。

日本朝日新聞報導，「選票騷擾」態樣包含在選舉活動時不必要的身體接觸、對方不厭其煩地探詢個人隱私或邀約喝酒，或是防礙活動等，但當事人考量選票所以無法將騷擾視為問題。

讀賣新聞報導，一名有意參與這次眾議院大選的女性地方議員說，曾跟一名男性選民在僅有兩人的場合中，被對方邀約私下用餐及約會。

這名女性議員認為，既然要選舉，就無法跟選民保持距離，「就算心裡感到不安，也不能斷然地拒絕跟選民的往來」。

內閣府4月公布報告書，有關一份獲地方議會男女議員共5513人回覆的民調顯示，約57.6%受訪女性議員（1247人）曾遭受選民、支持者及其他議員等人的騷擾。

至於具體的騷擾內容，包括跟性有關的言詞騷擾及基於性別的侮辱發言等。

一名東京都議會女性議員說，自己在幾年前一場餐會上，曾被地方上有力人士碰觸身體，雖然感覺很差，但為了贏得選舉，必須拉攏有影響力的人，「就算公諸於世，對政治人物本身也沒好處」，所以只能隱忍。

這名女性議員說，像現在這種狀況，會讓女性避免參與政治活動，「選民意識如果不改變，女性議員就無法增加」。

另一名女性議員也說，每天都會收到很多男性寄來的訊息，內容大多是「跟我說妳家住址」，令人懷疑這些支持者是否真的是支持自己的政策訴求。

這名女性議員說，希望這個社會是一個讓女性不會感到厭惡，能安心從事政治活動的社會。

日本國會今年6月完成修法並施行，新增要求中央政府及各政黨做好進修及諮詢體制，防止議員或候選人被性騷擾或「孕婦騷擾」（maternity harassment，跟懷孕及生產有關的騷擾）。

參與修法工作的國民民主黨參議員矢田稚子說，許多日本男女都還留有「想在男性多的政壇立足，就應該要忍受騷擾」的過時想法，政黨跟中央政府只要有改善的行動，有志參政的女性應該就會增加。

至於為什麼相較女性國會議員，女性地方議員比較容易被騷擾，跟日本的公設秘書（公費助理）制度有關。

時事通信社報導，每位國會議員都能聘用3名國家出錢的公設秘書，所以選民的訊息大多會先經過秘書篩選，選民也不可能直接闖入國會議員辦公室。

但地方議員則沒有公設秘書，連住址也都對外公開，所有選民意見訊息等，全數都要自己處理，在隱私方面完全無法跟國會議員相比。

國會議員如果站在街頭演說，身旁一定會有秘書或支持者陪同，很少看到只有國會議員隻身站在街頭的情況。

地方議員則很有可能隻身站在街頭演說，好處是讓人易於親近，但缺點就是會發生選民利用女性地方議員想要選票的「脆弱性」進行騷擾。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101017