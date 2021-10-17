幽默如果沒有拿捏好，有可能成為衝突的導火線。男星屈中恆日前在節目《今晚開讚吧》中透露某次聚會，參加的其中兩位都是他的好朋友，敬酒時較愛開玩笑的一方拿起杯子故意不喝，來回演了3次，脾氣較暴的另一方當場氣炸，爆粗口揚言要烙人，主持人小禎聽完竟馬上講出被惹火的綜藝大哥名字。
屈中恆表示這兩個人彼此不熟，但都是他的演藝圈好友，想不到敬酒時其中一方開玩笑過頭，連續三次都拿起酒杯故意不喝，讓另一方忍無可忍，直接把杯子甩到桌上狂飆國罵，甚至脫口「我給你死！」並放話要叫所有人來，夾在中間的屈中恆當時狂冒冷汗，示意要愛開玩笑的朋友趕快離開現場，「他會殺人，他會殺死你！」
令人意外的是，主持人小禎似乎知道這名脾氣火爆的綜藝大哥是誰，忍不住問屈中恆：「你到底是介紹誰給康哥認識？」屈中恆聽完嚇到笑出聲，一臉彷彿不敢相信小禎直接講出來的表情。
接著，小禎坦言要喝不喝的的確很無聊，屈中恆也認同兩個人還不熟的情況下，不應該開這種玩笑。
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