籃網球星厄文(Kyrie Irving)至今仍不願打疫苗，這讓籃網終於受不了，已經對他抱持開放交易態度，他也遭受許多批評，不過仍有球星支持他，前NBA球星馬布里(Stephon Marbury)就是其中之一，他近期在網路上幫對方說話，不料與名嘴史密斯(Stephen A. Smith)槓上，狠遭批評。
前陣子厄文在IG開直播表達了自己不打疫苗的看法，而馬布里在留言區表達了支持，最近更在網路上的一段影片中幫厄文說話，馬布里表示：「看到史密斯那樣批評厄文，真的很可悲，他說厄文自私，但厄文幫人類做了太多事，回饋那麼多，並幫助許多不同文化背景下的人。」
他還順道嗆了史密斯說：「那個人幾乎不打籃球，而你們卻讓這傢伙來評論體育？他從來不打美式足球或棒球，卻不斷在談論體育界發生的所有事情，你們真應該擺脫他的聲音。」馬布里完全把炮口指向史密斯，展開一連串無情轟炸，看出他真的很挺厄文。
不過毒舌派名嘴史密斯可不是省油的燈，他看到對方如此嗆聲，也順勢回應了，更把厄文加進來一起批評，他說：「這兩個人都非常有天賦，但都不會領導球隊。」他更直接往馬布里身上的痛點打，提到對方過去曾患有心理疾病的事，毫不留情。
他提到馬布里過去在尼克隊時因患有抑鬱症，曾在影片中邊哭邊吃藥，最後更再次怒轟了馬布里和厄文一次，似乎暗指厄文心理同樣有疾病，他說：「所以，像馬布里這樣的人會支持厄文似乎再合理不過了。」言下之意表示兩人物以類聚，精神上也都有問題。
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