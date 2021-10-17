籃網球星厄文(Kyrie Irving)至今仍不願打疫苗，這讓籃網終於受不了，已經對他抱持開放交易態度，他也遭受許多批評，不過仍有球星支持他，前NBA球星馬布里(Stephon Marbury)就是其中之一，他近期在網路上幫對方說話，不料與名嘴史密斯(Stephen A. Smith)槓上，狠遭批評。

Stephon Marbury tells @BallySports about Stephen A. Smith: “I think Stephen A. Smith he does what he’s doing for TV. That’s it. That’s the best way to paraphrase what is actually happening what’s going on. Stephen A. Smith he’s never played any professional sport.” https://t.co/ZgvM9lFlIH — 👑 Brandon “Scoop B” Robinson 📍 (@ScoopB) October 17 2021

前陣子厄文在IG開直播表達了自己不打疫苗的看法，而馬布里在留言區表達了支持，最近更在網路上的一段影片中幫厄文說話，馬布里表示：「看到史密斯那樣批評厄文，真的很可悲，他說厄文自私，但厄文幫人類做了太多事，回饋那麼多，並幫助許多不同文化背景下的人。」

他還順道嗆了史密斯說：「那個人幾乎不打籃球，而你們卻讓這傢伙來評論體育？他從來不打美式足球或棒球，卻不斷在談論體育界發生的所有事情，你們真應該擺脫他的聲音。」馬布里完全把炮口指向史密斯，展開一連串無情轟炸，看出他真的很挺厄文。

不過毒舌派名嘴史密斯可不是省油的燈，他看到對方如此嗆聲，也順勢回應了，更把厄文加進來一起批評，他說：「這兩個人都非常有天賦，但都不會領導球隊。」他更直接往馬布里身上的痛點打，提到對方過去曾患有心理疾病的事，毫不留情。

他提到馬布里過去在尼克隊時因患有抑鬱症，曾在影片中邊哭邊吃藥，最後更再次怒轟了馬布里和厄文一次，似乎暗指厄文心理同樣有疾病，他說：「所以，像馬布里這樣的人會支持厄文似乎再合理不過了。」言下之意表示兩人物以類聚，精神上也都有問題。