歡慶台中市纖維工藝博物館開館滿3年，館方特別推出首檔大型邀請展「歲時經緯－人間國寶邀請展」，刺繡藝師劉千韶、緙絲藝師黃蘭葉攜手展出50件作品，除展現工藝文化的精妙，也結合博物館「纖維．時尚．綠工藝」的立館精神，別具意義。

台中市纖維工藝博物館是全台首座以纖維為主題的公立博物館，17日開館屆滿3年，文化局長陳佳君表示，在館慶日邀劉千韶、黃蘭葉舉辦「人間國寶邀請展」，除感謝她們在編織技藝上的耕耘與成就，也展現纖維博物館3年來的努力有了小成果。

台中市纖維工藝博物館開館滿3年，館方舉辦「歲時經緯－人間國寶邀請展」，呈現台中在地紡織產業特色。(林欣儀攝)

陳佳君強調，編織工業是台中市傳統產業，需要與現代時尚、現代工藝結合，市府最近正在積極推廣各項產業的創新與再造，文化局也與工商界合作，利用十大伴手禮票選的機會，盼讓編織工業結合文創產業，持續提升台中市的工藝文化水平。

台中市文化局長陳佳君(左起)獻花給人間國寶工藝師劉千韶、黃蘭葉。(林欣儀攝)

文化局指出，台中市文化資產處在2013、2015年分別公告登錄刺繡、緙絲為傳統藝術，前年文化部更將劉千韶、黃蘭葉登錄為重要傳統工藝保存者，她們投身工藝製作超過40年，這次展出內容除有50件國寶級作品，也包含兩人40年來的珍貴影片、工藝互動展具與裝置藝術。

文化局說明，劉千韶的刺繡工法細膩且技巧多元，線材從植物性的棉花到動物性的蠶絲、羊毛等天然材質，透過技法塑造出多樣風格，就像是用針作畫；黃蘭葉則利用通經斷緯原理，「以梭代筆」將腦中獨特圖案、透過經緯的運作而呈現於布面，她熟知西陣織綴織技法並融入個人設計風格，作品具有高度藝術美感。

文化局強調，「歲時經緯－人間國寶邀請展」即日起展出至明年3月27日，除呈現台中紡織工業的發展，也藉由藝師的作品見證這塊土地寬厚的人文底蘊。